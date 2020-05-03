Босния и Герцеговина не пустила к себе "медицинский конвой" с РФ
3 мая, 2020, 10:50
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу российских военных медиков
Об этом со ссылкой на официальный сайт ведомства передает Еспресо.TV .
Группа состояла из 24 медиков и 5 специализированных автомобилей.
Россияне планировали провести дезинфекцию в городе Мостар.
- Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова получила запрос от российской коллеги Татьяны Москальковой о возможности передачи гумпомощи для Киево-Печерской лавры.
- В оппозиции это назвали спецоперацией спецслижб РФ .
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