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Espreso.tvМирБосния и Герцеговина не пустила к себе "медицинский конвой" с РФ

Босния и Герцеговина не пустила к себе "медицинский конвой" с РФ

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу российских военных медиков

Об этом со ссылкой на официальный сайт ведомства передает Еспресо.TV .

Группа состояла из 24 медиков и 5 специализированных автомобилей.

Россияне планировали провести дезинфекцию в городе Мостар.

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