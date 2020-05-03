3 мая на фронте: трое украинских военных получили боевые травмы

3 мая, 2020, 18:36

3 мая на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, трое украинских военных получили боевые травмы

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Широкино, и Пищевика.

По окрестностям Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потери врага уточняются.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитниках Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Украинские защитники для прекращения враждебных действий дали жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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