2 мая на фронте: с российской стороны - 1 уничтожен, 2 раненых, с украинской - 2 раненых

3 мая, 2020, 08:11

В течение субботы, 2 мая 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 3 мая, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов ", - отмечают в штабе ООС.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости

Авдеевки - трижды, с применением минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Богдановка - из минометов 82-го калибра - выпущено 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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Гнутово - с беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17;

Старогнатовки, Песков, Каменки и Марьинки - захватчики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Хутора Свободный (это район отвода сил неподалеку от Золотого) - из минометов и гранатометов различных систем, для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра;

Орехово - враг там совершил пять обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Крымского - вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Новоалександровки - с 82 мм минометов;

Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

"Наши воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После чего оккупанты прекратили свою активность", - обращает внимание командования Операции.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение украинские военные применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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