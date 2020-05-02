Задержаны охотники за церковным антиквариатом
Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора передает Еспресо.TV.
"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей на территории Одессы, Киева и Хмельницкого проведено более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, деньги, автомобили и т.д.", - говорится в сообщении.
Установлено, что последнюю кражу группа совершила 30 апреля из храма в селе Михайловка Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года.
Сейчас задержан организатор и двое исполнителей преступлений. Сообщено о подозрении в кражах, сопряженных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. 3, 4 ст.185 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложении ареста на имущество.
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