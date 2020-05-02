 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа последние четыре месяца Украина сократила выпуск металлопроката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

За последние четыре месяца Украина сократила выпуск металлопроката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%


фото: portinfo.com.ua
Украинские металлургические предприятия в январе-апреле 2020 года сократили производство общего проката на 4,8%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это составляет 5,882 млн тонн, передает Еспресо.TV со ссылкой на объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Читайте также: Николай Княжицкий. Украина как Япония или Тайвань: как повторить восточное экономическое чудо?

"В апреле 2020 года металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 1,41 млн т (76,9% к апрелю 2019 и 81,1% относительно марта 2020), стали 1,41 млн т (73,0% и 80,1%), проката 1,26 млн т (77,1% и 85,3%) ", - отмечается на странице объединения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2020 суббота

1 мая, 2020 пятница

больше новостей

2 мая, 2020 суббота

1 мая, 2020 пятница

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать