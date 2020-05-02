За последние четыре месяца Украина сократила выпуск металлопроката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

2 мая, 2020, 10:30

Украинские металлургические предприятия в январе-апреле 2020 года сократили производство общего проката на 4,8%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это составляет 5,882 млн тонн, передает Еспресо.TV со ссылкой на объединение предприятий "Укрметаллургпром".

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"В апреле 2020 года металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 1,41 млн т (76,9% к апрелю 2019 и 81,1% относительно марта 2020), стали 1,41 млн т (73,0% и 80,1%), проката 1,26 млн т (77,1% и 85,3%) ", - отмечается на странице объединения.

Как заявлял перед этим в эфире Еспресо.TV известный финансист, бывший глава Госрезерва Украины Вадим Мосийчук, при президентстве Владимира Зеленского отечественная экономика входит в режим свободного падения (free fall) .

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