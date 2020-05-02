Все средства на доплаты медикам в размере 300% перечислены. Проблемы с выплатами - из-за местных властей или главврачей больниц, - Степанов
Об этом в субботу, 2 мая 2020 года, во время утреннего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .
"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными коронавирусом. Общее количество больных на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300% ", - отметил Степанов.
Он подчеркнул, что после этого регионах была поставлена задача выплатить эти средства.
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Но, по словам министра, МОЗ сейчас получает сигналы, выплаты не были осуществлены в полном объеме.
"По вине или местных органов власти, или главных врачей больниц начались манипуляции с выплат. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.
Степанов отметил, что уже были направлены письма председателям областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом было осуществлено доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.
- Напомним, 12 апреля врач из Киева Оксана Сисак озвучила размеры зарплат на столичной "скорой" .
- В свою очередь руководитель "скорой" в двухсоттысячному Белой Церкви Киевской области, Дмитрий Сурмачевский заявил, что его подчиненные угрожают уволиться из-за мизерных зарплат.
- При этом в Запорожье, по данным городского головы Владимира Буряка, медики недополучили за март 2 млн грн . Мэр города обратился к правоохранителям.
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