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Espreso.tvОбществоВсе средства на доплаты медикам в размере 300% перечислены. Проблемы с выплатами - из-за местных властей или главврачей больниц, - Степанов

Все средства на доплаты медикам в размере 300% перечислены. Проблемы с выплатами - из-за местных властей или главврачей больниц, - Степанов

Деньги из государственного бюджета, которые были обещаны медицинским учреждениям на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы. Проблемы с выплатами возникают по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц

Об этом в субботу, 2 мая 2020 года, во время утреннего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Сначала нами была собрана информация в разрезе каждого медицинского учреждения, которые работали с больными коронавирусом. Общее количество больных на 1 апреля у нас составляло около 440 человек по всей стране. Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана их заработная плата. И в соответствии с этими суммами были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300% ", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что после этого регионах была поставлена ​​задача выплатить эти средства.

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Но, по словам министра, МОЗ сейчас получает сигналы, выплаты не были осуществлены в полном объеме.

"По вине или местных органов власти, или главных врачей больниц начались манипуляции с выплат. Это недопустимые вещи, и я еще раз подчеркиваю, что все выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.

Степанов отметил, что уже были направлены письма председателям областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и каким образом было осуществлено доплаты медработникам, которые работали с больными коронавирусом.

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