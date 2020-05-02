В Запорожье юноши сорвали государственный флаг. Теперь отвечать согласно Уголовному кодексу

2 мая, 2020, 12:18

Двое 19-летних молодых людей сорвали флаг Украины с расположенного в центре города флагштока. 13-летняя девушка снимала это на телефон и смеялась. Полиция начала производства

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Запорожской области передает Еспресо.TV .

"1 Мая в социальной сети" Инстаграм "появилось видео, на котором видно, как в Запорожье двое юношей сорвали Государственный флаг Украины с флагштока. Эта информация также была распространена в средствах массовой информации. Работниками Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области информацию о событии было внесено в журнал единого учета и начата проверка. Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Запорожской области и с помощью общественности, установили участников события. Ими оказались жители Запорож ЖЯ - двое юношей, 2001 годов рождения, и девушка, 2007 года рождения. Злоумышленники доставили в Александровского отделения полиции ", - говорится в сообщении полицейских.

По данному факту следственным Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (Надругательство над государственными символами)

Наказание по этой статье варьируется от штрафа в 850 гривен до лишения свободы сроком до 2 лет.

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