В ВСУ выявлен новый случай COVID-19 на Харьковщине. Болеет 45 военных

2 мая, 2020, 12:36

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 мая 2020 года подтвержден еще один случай инфицирования коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ, передает Еспресо.TV .

"На 07.00 2 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и есть 2 летальных исхода.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 299 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 28 человека ", - говорится в сообщении.

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Также за минувшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы.

"Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отмечают в Медицинских силах.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 2 мая 2020, в Украине насчитывается 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 771 ребенка и 2250 медиков.

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