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Espreso.tvОбществоВ Польше сказали, когда возобновят футбольный сезон

В Польше сказали, когда возобновят футбольный сезон

Польский футбольный союз (PZPN) объявил о планах возобновить сезон, который был остановлен из-за ситуации с пандемией Covid-19

Как отметил президент (PZPN) Збигнев Бонек, уже 27 и 28 мая должны пройти два матча национального футбольного Кубка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Наш план приняло правительство. Команды могут возобновить тренировки с понедельника, и, если все пойдет хорошо, мы можем провести 27-го и 28 мая два матча Кубка Польши", - заявил Бонек.

"Конечно, с пустыми трибунами", - подчеркнул он.

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