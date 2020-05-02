В Польше сказали, когда возобновят футбольный сезон
2 мая, 2020, 18:52
Польский футбольный союз (PZPN) объявил о планах возобновить сезон, который был остановлен из-за ситуации с пандемией Covid-19
Как отметил президент (PZPN) Збигнев Бонек, уже 27 и 28 мая должны пройти два матча национального футбольного Кубка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Sky Sport Italia.
"Наш план приняло правительство. Команды могут возобновить тренировки с понедельника, и, если все пойдет хорошо, мы можем провести 27-го и 28 мая два матча Кубка Польши", - заявил Бонек.
"Конечно, с пустыми трибунами", - подчеркнул он.
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