В ОРЛО шахтеры из города Зоринск объявили забастовку и не поднимаются на поверхность

2 мая, 2020, 16:42

50 горняков из захваченного русскими города Зоринск Перевальского района Луганской области уже четвертые сутки отказываются подниматься на поверхность

Это вызвано намерением оккупантов остановить работу угольной шахты "Никанор-Новая", передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

Местные жители публикуют видео, на котором работницы предприятия и жены шахтеров рассказывают о текущей ситуации (на данный момент видео заменено снимком).

Женщины отмечают, что под землей нельзя находиться более 6 часов, а "мужики" там уже не первые сутки. По их словам, "тормозки" горнякам собирают "всем городом".

Также отмечается, что задолженность по зарплатам на предприятии составляет более 20 месяцев.

Митингующие на поверхности сообщили, что к ним приезжали "депутаты ЛНР", но договориться с ними не удалось. По словам одной из женщин, "власти" предлагают оставить на "Никанор-Новой" 200 работников, а остальных якобы обещают трудоустроить на другие шахты. Протестующие выступили против, аргументируя это тем, что предлагаемые шахты не входят в это угольное объединение.

Подконтрольные "ЛНР" медиа протесты в Зоринске не освещают. По словам митингующих, им "запретили снимать" то, что происходит.

В связи с этим женщины из Зоринска пытаются обратиться к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с помощью видео.

Справка

Шахта "Никанор-Новая" запущена в конце девяностых годов.

Первая очередь начала работу в 1998 году, вторая - в 1999.

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