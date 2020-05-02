В Харькове избит журналист, который освещал ночную жизнь "золотой молодежи" города на карантине

2 мая, 2020, 21:57

В Харькове ночью 1 мая 2020 года избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша

Об этом на своей странице сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Еспресо.TV.

По словам Никиты, он решил снять на видео нарушение условий карантина - бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро "Научная", где любит проводить досуг "золотая молодежь".

На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто-то оправдывается, кто-то отказывается отвечать или оскорбляет журналиста.

После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, а журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке. На видео записан долгий разговор журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители отказываются, потому что "правительственное постановление о карантине - это рекомендация, а не требование". В конце концов, патрульные покинули место отдыха харьковской молодежи.

Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили.

Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

Также пострадавший опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано его избиение, и злоумышленника, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.

Национальный союз журналистов Украины осуждает избиение журналиста, который освещал общественно важную тему нарушения установленных государством противоэпидемических требований, и призывает Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент.

"Полицейские на месте происшествия должны были оценить риски для журналиста, не говоря о реагировании на факт грубого нарушения карантина, - отмечает Томиленко. - Но в целом ситуация с физическими атаками на журналистов во время эпидемии является возмутительной и не имеет сравнение с ситуацией в других европейских странах" .

Напомним, что с момента объявления карантина в Украине зафиксировано избиение журналистов, преимущественно съемочных групп телеканалов, в Киеве, на Львовщине и Хмельнитчине.

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