В Черкассах начато расследование по поводу ослабления карантина. Правоохранители проводят разъяснения для предпринимателей

2 мая, 2020, 21:14

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство

Об этом в субботу, 2 мая 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает Еспресо.TV.

Как и предполагает действующее законодательство, следствием занимается Национальная полиция, прокуратура же, в свою очередь, осуществляет процессуальное руководство по делу.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории города Черкассы, противоречащее решению КМУ № 211 от 11 марта 2020 года, постановлении № 14 от 27 апреля 2020 года и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 года (ч. 1 ст. 325 УК Укр ны) ", - отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

В настоящее время в Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятию мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19.

"В настоящее время следствие продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действия, принимаются меры по всестороннему, полному и беспристрастного исследованию обстоятельств происшествия", - наголощують в прокуратуре.

Несмотря на то, что Черкасчина входит в наиболее инфицированные Covid-19 области Украины, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться".

Его уже поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом"».

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