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Espreso.tvОбществоСтолики с летних террас и еда "на вынос". На Банковой устроили креативную акцию против "велюрового карантина"

Столики с летних террас и еда "на вынос". На Банковой устроили креативную акцию против "велюрового карантина"

Днем в субботу, 2 мая 2020 года, противники жестких ограничительных мер во время эпидемии Covid-19 устроили собрание рядом с Офисом президента Украины на столичной улице Банковая, 11

Об этом со ссылкой на соцсети рассказывает Еспресо.TV .

Молодые люди на расстоянии 1,5-2 м поставили столики с едой, за которыми потребляли принесенную с собой еду.

Некоторые из них держали растяжку с лозунгом "Требуем пересмотреть велюровый карантин!", Информирует ЦензорНет .

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