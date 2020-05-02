Столики с летних террас и еда "на вынос". На Банковой устроили креативную акцию против "велюрового карантина"

2 мая, 2020, 19:31

Днем в субботу, 2 мая 2020 года, противники жестких ограничительных мер во время эпидемии Covid-19 устроили собрание рядом с Офисом президента Украины на столичной улице Банковая, 11

Об этом со ссылкой на соцсети рассказывает Еспресо.TV .

Молодые люди на расстоянии 1,5-2 м поставили столики с едой, за которыми потребляли принесенную с собой еду.

Некоторые из них держали растяжку с лозунгом "Требуем пересмотреть велюровый карантин!", Информирует ЦензорНет .

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