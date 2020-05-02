Станислав Асеев рассказал, как во время плена в Донецке общался с соорганизатором сепаратистских волнений в Одессе

2 мая, 2020, 19:51

Сегодня, 2 мая 2020, в шестую годовщину кровавых событий в Одессе, украинский журналист и блогер Станислав Асеев поделился собственными данными о настроениях штаба сепаратистов в тамошнем Доме профсоюзов на Куликовом поле, а также их связями с политиками в Москве

Об этом он узнал во время пребывания в плену в террористической организации "ДНР", когда его незаконно удерживали на бівшем донецком заводе "Изоляция", преобразованном оккупантами в концлагерь, передает Еспресо.ТV.

Собеседником Асеева, по его собственным словам, был "человеком, который был одним из основателей сепаратистского движения в Одессе и который сам еле живым вышел из Дома профсоюзов 2 мая 14-го".

"Потом эти события привели этого человека на фронт "ЛНР", где бок о бок воевал на одном участке фронта со всем известным Вагнером. Ну, а конечный пункт прибытия в этой войне наступил для него в "Изоляции" со сломанными пальцами и вывернутыми суставами", - отмечает журналист в фейсбуке.

Именно этот человек и рассказал ему подробности Одесской трагедии.

"В одной из бесед я прямо спросил этого человека, что в Украине существует мнение, что мы вроде как обошлись в Одессе "малой кровью" и что если бы не те события - были бы десятки тысяч трупов еще и здесь, как на Донбассе. Честно говоря, я думал, что за один такой вопрос - учитывая то, кому я его ставил - да еще и в "Изоляции" он меня просто прибьет. Но этот человек сказал: "Ну, и правильно говорят. Если бы в Одессе получилось такое же бл*дство, как в Донецке с Луганском - ни вам, ни нам не стоило за это умирать. Накануне наш человек поехал в Москву по нашей теме, и там "тяжёлые" ему сказали: "Для Одессы - другой сценарий. У*бывайте на х*й". Мы не послушали. Итог ты знаешь", - подчеркнул Асеев.

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