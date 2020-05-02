Спасатели продолжают тушить пожары в лесах на севере Киевщины и Житомирщины
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в пределах Киевской области локализованы.
По состоянию на 8:00 подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству зоны отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников.
К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС - 145 человек личного состава и 34 единицы техники.
"Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - отмечают в ведомстве.
По состоянию на 8:00 все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области также локализованы.
"Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины", - отмечается в сообщении.
Всего в тушении пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-