Спасатели продолжают тушить пожары в лесах на севере Киевщины и Житомирщины

2 мая, 2020, 09:42

Утром субботы, 2 мая 2020 года, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативную информацию по ликвидации лесных пожаров на территории страны

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в пределах Киевской области локализованы.

По состоянию на 8:00 подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству зоны отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников.

К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС - 145 человек личного состава и 34 единицы техники.

"Радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - отмечают в ведомстве.

По состоянию на 8:00 все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области также локализованы.

"Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины", - отмечается в сообщении.

Всего в тушении пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

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