Россия скрывает виновников трагедии 2014 года в Одессе и искажает факты, - МИД Украины

2 мая, 2020, 22:33

Украинское Министерство иностранных дел выразило сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти

Об этом говорится в соответствующем официальном комментарии МИД, который сегодня, в шестую годовщину тех кровавых событий, распространила пресс-служба ведомства, передает Еспресо.TV.

"В печальный день шестой годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины", - отмечается в документе.

Дипломаты напоминают, что в Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе: провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур .

"2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Характерно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установлены факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - отмечают в МИД.

В комментарии подчеркивается, что украинские правоохранительные органы "делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц". "По результатам расследований по уголовным производствах по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. В отношении трех лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджы, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств", - говорится в комментарии.

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