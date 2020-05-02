2 мая, 2020, 22:15

Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе российский военный Алексей Фоминов обвиняется не только Украиной, но и "прокуратурой ЛНР"

Об этом 2 года 2020 года напомнила в фейсбуке адвокатесса Евгения Закревская, передает Еспресо.TV.

"Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, командир незаконного, созданного вооруженного и контролируемого РФ формирование, ОБрОП "Одесса", обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей самой "прокуратурой ЛНР", а не только Украины", - сообщила она.

Адвокат добавила фото, сделанное на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года:

"Тот же Фоминов - в то время комендант Куликова поля. В руках - предмет, похожий на пистолет "Беретта". На спине, говорят, надпись "Спецподразделение". До пожара в Доме профсоюзов - несколько часов. До того, как ему позволят уйти одесские менты и прокуратура, несколько дней (...). А до объявления его в розыск в Украине по событиям 2 мая - семь месяцев ".

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Она также добавила ссылки на материалы о Фоминове 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "потому что как-то стыдно за это блеяние".

Следует отметить, что Фоминова не было задержано и привлечено к ответственности.

Он сбежал в оккупированный Луганск, где принимал участие в боевых действиях на стороне российских захватчиков, похищениях, убийствах мирных жителей Луганской области и мародерстве.

Как уже сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости эффективного расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и выразил соболезнования семьям всех погибших.

При этом президент взял в кавычки слово "цели", во имя которых гибли тот день люди в Одессе, в т.ч. проукраинские активисты, с убийства которых, напомним, и начались упомянутые беспорядки.

"Наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей", - добавил в конце своего сегодняшнего обращения Зеленский.

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