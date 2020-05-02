"Государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня", - Зеленский о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

2 мая, 2020, 18:09

Об этом передает Еспресо.TV.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственных трагедиях ", - заявил сегодня, 2 мая 2020 года, Зеленский у себя в фейсбуке.

Президент отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. Один из них: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?"

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"Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - подчеркнул глава государства.

При этом президент взял в кавычки слово "цели", во имя которых гибли тот день люди в Одессе, в т.ч. проукраинские активисты, с убийства которых, напомним, и начались упомянутые беспорядки.

"Наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей", - добавил в заключение Зеленский.

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