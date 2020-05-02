"Это не угрозы, а последнее предупреждение". Черкасский мэр Бондаренко показал адресованное ему сообщение. В Офисе президента это назвали "фейком" и "пранком"

2 мая, 2020, 17:18

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал текст сообщения, полученного, как он утверждает, от первого заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова

Короткую переписку Бондаренко обнародовал в фейсбуке, передает Еспресо.TV

"В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас в последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", - написал ему абонент подписанный как "Сергей Трофимов".

"Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?" - добавил он.

"Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете", - прокомментировал свою очередь Бондаренко в ночь с 1 на 2 мая 2020 года.

Уже сегодня пресс-служба ОП опровергла, что Трофимов общался или угрожал Бондаренко по поводу решения городских властей о досрочном ослаблении карантина.

"Мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы", - утверждают в Офисе президента.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправления должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями ", - подчеркнули в ОП.

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взято из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без всякого анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - уже официально добавил Сергей Трофимов от своего имени.

Напомним, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

2 мая Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".

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