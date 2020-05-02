Посол Украины отклонил приглашение мэра Берлина 9 мая и призвал установить мемориал украинским жертвам нацизма

2 мая, 2020, 16:59

К 75-летию освобождения Европы от гитлеризма посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Бундестаг и правительство Берлина наконец построить в центре немецкой столицы мемориал в честь 8 млн украинских жертв нацизма

Об этом он рассказал главной берлинской газете Tagesspiegel (более 300 тыс. читателей), рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт посольства Украины в Германии.

С разрешения редакции дипломаты обнародовали украинский перевод публикации

1 мая 2020

Чествование [завершения Второй мировой войны] вызвало скандал в Берлине!

Посол Украины отклонил приглашение [бургомистра Берлина] Михаэля Мюллера

Мэр Берлина хотел бы отметить завершение Второй мировой войны совместно с представителями России и Украины.

Для посла из Киева это было бы "самым ночным кошмаром".

Несколько недель назад три посла получили приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера (Социал-демократическая партия). Вместе с представителями России, Украины и Беларуси в эту субботу [2 мая 2020] мэр хотел почтить окончания Второй мировой войны возложением венков.

При этом упомянутая церемония должна была состояться не рядом с одним из важных мемориалов города, а перед незаметным на первый взгляд жилым домом на улице Шуленбургринг в районе Берлин-Темпельхоф.

В квартире на первом этаже этого дома в последние дни войны находился штаб командования 8-й гвардейской армии СССР. Там 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вайдлинґ подписал приказ о капитуляции войск, которые до последнего сражались в Берлине. Таким образом, война для столицы была завершена.

Мэр Мюллер хотел с дипломатами почтить бойцов Красной Армии

Почтить семьдесят пятую годовщину этого исторического события Мюллер хотел совместно с тремя дипломатами, государства которых когда-то входили в состав Советского Союза. "На переднем плане этого мероприятия - чествование прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, которые взяли Берлин", - сообщила пресс-секретарь городского головы в ответ на наш запрос.

Однако того, что подобное приглашение может вызвать возмущение одного из адресатов, канцелярия в своем планировании явно не учла. Посол Украины Андрей Мельник отказался от участия в мероприятии!

Изданию Tagesspiegel Мельник объяснил, что ценит приглашение главы Берлина: "Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима".

В Красной Армии воевали 6 млн украинцев, и каждый второй из них не дожил до конца войны. Полностью оккупированная Украина была одной из главных арен нацистской войны на истребление. Более 5 млн мирных жителей Украины были убиты немцами. Однако в публичных дискуссиях в Германии советские жертвы часто отождествляют с российскими.

Посол подчеркнул, что чествование жертв сокрушительное войны является для него моральным долгом, однако от участия в поминальных торжествах 2 мая он был вынужден воздержаться.

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"Даже в самом страшном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины, - заявил Андрей Мельник. - По состоянию на сегодня 14 тыс. украинцев убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии. Ежедневно и еженощно моих соотечественников ранят и убивают".

Именно поэтому посол Украины и попросил в своем письме у берлинский мэра о понимании, что он не может принять его приглашение.

Из-за войны на Донбассе уже 5 лет в Берлине не было никаких мероприятий памяти жертв Второй мировой войны, в которых бы совместно участвовали бы послы России и Украины. РФ празднует День победы 9 мая и в Берлине традиционно проходят торжества рядом с советским мемориалом в Трептов-парке. А Посольство Украины ежегодно, начиная с 2015 года, приглашает представителей немецкого правительства и общества на возложение венков к советскому мемориалу в парке Тиргартен 8 мая. В этот же день европейцы и американцы отмечают завершение войны.

"Нам бы хотелось больше тактичного подхода к Украине [со стороны Германии]"

"Россия, вопреки международному праву, аннексировала Крымский полуостров и оккупировала значительную часть Донбасса", - отмечает посол Украины. По его словам, "агрессивная политика хозяина Кремля" породила невиданное до сих пор отчуждение между украинцами и русскими. "Поэтому и общее почитание памяти немыслимо". "Очень жаль, что мэр очевидно плохо видит все эти шокирующие факты, от которых волосы встают дыбом, - добавляет Мельник. - Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию".

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны дипломат видит "белые пятна" в немецкой культуре памяти, особенно учитывая сокрушительную войну Гитлера в Украине. По его словам, "просто позорно", что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма. Даже знания среди немецкой общественности об этих огромные жертвы крайне ограничены. "Следовательно я призываю Бундестаг и Берлинский сенат (правительство) соорудить мемориал украинским жертвам национал-социализма в выдающемся месте в самом центре федеральной столицы Германии, а также соответствующий информационный центр".

Немецко-украинская комиссия историков прошлого года приветствовала инициативу по построению памятника в Берлине польским жертвам нацизма и высказалась за то, "чтобы к этому проекту были привлечены также Украина и Беларусь". Историки призвали задуматься и над тем, что документационный центр, возможно, лучше памятника мог бы послужить разъяснению на эту тему и почтить память и других групп жертв из стран Центральной и Восточной Европы.

Подготовила корреспондент Клаудия фон Зальцен.

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