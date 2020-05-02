Помощь уязвимым группам и защита медработникам - из офиса "Европейской солидарности" по всей стране разъезжаются тысячи продуктовых наборов и костюмов для врачей

2 мая, 2020, 23:11

5 тыс. продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии групп людей, собрали в Открытом офисе партии "Европейская солидарность" активисты ОО "Дело громад", партийцы, волонтеры и народные депутаты

Всего с начала масштабного гуманитарного проекта средства Фонда Порошенко и большого количества неравнодушных людей сформированы 18 тыс. наборов, передает Еспресо.TV.

Их развозят по всей стране и доставляют пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, ветеранам АТО/ООС и семьям погибших героев.

"Я с большим удовольствием, как и многие наши единомышленников, прихожу сюда каждую субботу для того, чтобы приобщиться к процессу составления наших наборов. В нынешних условиях, сложившихся в стране, это очень важная акция. Уже долгое время власть показывает свою беспомощность, и украинское общество осталось один на один с коронавирусом. Власти запретили людям работать и зарабатывать деньги, и не предложила никаких альтернативных механизмов для того, чтобы их семьи смогли выжить", - объясняет Марина Порошенко.

В наборах, которые получают люди, - мука, три вида круп, сгущенное молоко, тушеное мясо, масло, печенье. Также волонтеры добавляют упаковку жаропонижающих лекарств, которые рекомендованы в случае заболевания коронавирусом. Как известно, после начала эпидемии в украинских аптеках возник дефицит лекарственных средств. Поэтому, чтобы людям не пришлось искать в критической ситуации лекарства от лихорадки, они их получают вместе с продуктовой помощью.

"Уже вечером эти наборы поедут по всей Украине. И я очень надеюсь, что они действительно помогут людям, которые выживают, сохранить здоровье", - говорит Марина Порошенко.

"Каждый человек, который сегодня способна приобщиться к делу "Солидарности", делает это с большим удовольствием. Сегодняшний день демонстрирует настоящий дух Украины - помогать тем, кто в этой помощи сейчас нуждается. А это - очень большое количество людей. Закончились деньги, в помощи нуждаются люди преклонного возраста, люди, которые остались один на один с кризисом. И это - не единичные акции в Киеве, Львове, Черкассах или в Одессе, это происходит по всей Украине. тем, кто сегодня несчастен, тем, кто сегодня обратился за помощью, мы делаем шаги навстречу", - отметил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

В каждую коробку с помощью также вкладывают информационную листовку, где есть вся необходимая информация об эпидемии и номер горячей линии 0-800-501-002. На нее можно обратиться, если человеку с подозрением на коронавирус, например, отказывают в проведении тестирования. Также на горячую линию могут обращаться врачи в случае, если нарушаются их права.

"Нас пугают эти цифры, более 2 200 врачей сегодня уже заболели коронавирусом. Такими темпами украинцев некому будет лечить. Именно поэтому мы завезли 130 тыс. защитных антивирусных костюмов, самого лучшего и высокого качества. Завезли для того, чтобы защитить наших врачей. Мы завезли противовирусные очки, восстановили десятки аппаратов ИВЛ, завезли новые аппараты рентгена для уточненной диагностики. Все это делается для того, чтобы эффективно защитить медиков", - отмечает Петр Порошенко.

Подробная информация о том, как можно присоединиться к благотворительной помощи, а также отчеты о взносах и расходах доступно на сайте ОО "Дело громад" .

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