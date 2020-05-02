Оккупанты оставят Севастополь на карантине до осени
Об этом сообщил сегодня, 2 мая, незаконный "и.о. губернатора" города Михаил Развожаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал AllCrimea.
"Мы должны исходить из объективной (оценки) ситуации. Очень хочется взять - и отключить картинку, раз - и вернулись к прежней жизни. Чтобы все отменилось, чтобы все по-прежнему. Такого не произойдет ни после 11 мая, ни после 1 июня", - сказал Развожаев в эфире подконтрольного Кремлю севастопольского канала СТВ.
"Нельзя расслабляться, - добавил Развожаев, ранее продливший режим повышенной готовности до 30 мая. - Рубильник мгновенно не выключится и шторы в ту же секунду не откроются".
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