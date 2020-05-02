Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Он может сделать Украину сильнее, - Яценюк

2 мая, 2020, 07:41

"Этот медицинский кризис вылечит мир от популизма, дилетантства и невежества. Этот кризис должен всех привести к пониманию, что каждый должен заниматься своей работой и отвечать за каждое направление работы. И поэтому он может привести к определенным политическим тектоническим переменам"

Об этом заявил премьер-министр Украины в 2014-16 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности", передает Еспресо.TV .

Арсений Яценюк подчеркнул, что кроме внешней поддержки Украины необходимо развитие внутреннего рынка. Для этого, по его словам, нужны доступ к кредитным ресурсам, финансирование внутреннего рынка за счет бюджета, - закупка работ, товаров и услуг из государственного бюджета Украины, что в том числе поможет металлургам и вообще промышленности, а также внешние инвесторы: "Внешние инвесторы в сегодняшних обстоятельствах, конечно, не рассматривают Украину как приоритет. Но это сегодня. Любой кризис имеет начало и обязательно имеет окончание. Но для того, чтобы он закончился с положительным результатом для страны, один из ключевых элементов - полити на воля и понимание, что необходимо делать ".

Он отметил, что в 2014 году он стал премьер-министром в то время, когда российская армия напала на Украину, страна потеряла 7% территории и 20% экономики, а на счетах оставалось 108 тыс. грн: "Через два года мы пошли и оставили вместо 108 тыс. грн мы оставили 90 млрд, вместо $ 73 млрд долгов - 67. Вместо бюджетного дефицита в 5% мы оставили 2%. Вместо банкрота "Нафтогаза" мы оставили его прибыльным. Вместо советской милиции мы оставили полицию. вместо системы, когда центральная власть контролировала все местные власти, - мы оставили децентрализации. Вместо эконом ческого падения и вообще отсутствия шансов для Украины устоять мы доказали, что Украина выстояла против российской военной агрессии. Это факт ".

Арсений Яценюк обратился к сегодняшним политическим лидерам: "Мы вам оставили" подушку ". Надо честно признать, что эта "подушка", которая была создана в 2014-2016 годах, в том числе и успешно использовалась, и проидалася. Теперь надо делать новую. берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ ".

"Не бойтесь принимать решения, и этот кризис даст нам возможности. Этот кризис может сделать Украину сильнее", - сказал Арсений Яценюк.

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