На Волыни контрабандисты дроном переправляли партию медицинских масок в Польшу. Их задержали со стрельбой, есть раненый

2 мая, 2020, 15:32

В Волынской области пограничники задержали контрабандистов при попытке дроном переместить через государственную границу партию защитных масок

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины передает Еспресо.TV.

Вчера вечером, 1 мая 2020 года, пограничники Львовского отряда получили оперативное сообщение о шуме двигателя летательного аппарата типа "Дрон" в направлении государственной границы.

Наряды от отдела "Амбуков" выехали для проверки информации.

Впоследствии вблизи одного из населенных пунктов Иваничивского района пограничники обнаружили автомобиль "Шкода". По требованию военнослужащих об остановке автомобиля, водитель не отреагировал и осуществив попытку наезда на пограничника, обратился в бегство.

Черезл несколько минут пограничники нашли автомобиль в лесном массиве. При попытке остановить машину водитель снова не выполнил требование пограничников об остановке и снова предпринял попытку наезда на пограничников.

С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудникам Госпогранслужбы, наряд совершил предупредительные выстрелы и в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить.

К месту происшествия был вызван наряд полиции и скорая помощь, поскольку водитель получил осколочное ранение. До приезда скорой, пограничники оказали правонарушителю первую медицинскую помощь.

В ходе опроса пассажира автомобиля выяснилось, что еще до приезда военнослужащих, два человека, которые были в этой машине, вышли из нее в лесном массиве.

По результатам поисковых мероприятий пограничники обнаружили гражданина Украины с документами и установили, что ранее это лицо уже задерживали польские коллеги за перемещение табачных изделий. Также на месте происшествия был обнаружен летательный аппарат и два пакета с товарами медицинского назначения, а именно - защитными масками.

Сейчас водитель "Шкоды" - в больнице. Его жизни ничего не угрожает. На месте событий работают представители ГБР и Нацполиции. Продолжаются следственные мероприятия.

По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 342 УК (сопротивление представителю власти).

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