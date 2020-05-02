На первомайских посиделках в оккупированном Донецке взорвали гранату: есть жертвы
Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса .
По информации некоторых пользователей, один человек погиб, еще один получил ранения.
Вот что пишут местные жители:
"На Текстиле двое отметили Первомай с гранатой - один лежит неживой, второго откачивают ... Допраздновались ... Скорая, полиция съехались".
"До сих пор лежит 200-й, прямо на стоянке, напротив входа в" Ледовый ".
Данных о происшествии на информресурсах террористической группировки "ДНР" пока нет.
Как информирует свою очередь проукраинский Telegram канал Donetchanyn , который освещает жизнь в ОРДЛО, гранату задействовал ранее судимый мужчина, житель Донецка. При этом сам он, по данным проекта, остался жив.
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