На Киевщине возобновили работу 13 рынков, - ОГА

2 мая, 2020, 15:11

По состоянию на утро субботы, 2 мая 2020 года, 13 агропродовольственных рынков в Киевской области возобновили работу

Их работа происходит с соблюдением установленных противоэпидемических требований и письменного согласия руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"В Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в городе Гостомель, городе Буча - по одному и два рынка в городе Белая Церковь. Общее количество рынков в области - 74", - отметили в ОГА.

Ожидается, что остальные рынков возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мер. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Киевской области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb