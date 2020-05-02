Мы не отменили карантин, а сделали его в нашем городе более действенным. И мы восстановили социальную справедливость, - черкасский мэр Бондаренко
Об этом он заявил в комментарии ЦензорНет, передает Еспресо.TV .
"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду", - отметил городской голова.
Он подробно объяснил, почему выступает за послабление карантина в черте города.
"Нам говорят - некоторые торговые сети могут работать во время карантина, а мелким магазинам нельзя. Так это же плохо - таким образом искусственно создается толпа в некоторых супермаркетах. Нам надо разгрузить "Эпицентр", разгрузить "Велюр", для этого надо открыть все мелкие магазины и кафе. Конечно, весь персонал должен быть в защитных масках, все должны соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены. Если нет эпидемии в "Эпицентре" с его огромными очередями, то в маленьком магазинчике, где пара посетителей зашла, угроза намного меньше. Так что Черкассы не отменили карантин - мы сделали карантин в нашем городе более действенным, и мы восстановили социальную справедливость. Через несколько дней магазины в городе заработают. А руководители пусть не угрозами меряются, а думают, чем они могут быть полезны своему народу, который их на свои налоги содержит уже из последних сил", - изложил свою точку зрения Бондаренко.
Кроме того, он рассказал, чем именно возглавляемому им городу помогла центральная власть во время карантина.
"Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 млн гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 тыс.гривен. Для сравнения - это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкассы более 100 млн гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства", - отметил Бондаренко.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-