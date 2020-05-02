Мы не отменили карантин, а сделали его в нашем городе более действенным. И мы восстановили социальную справедливость, - черкасский мэр Бондаренко

2 мая, 2020, 22:46

Мэр Черкасс Анатолий Богдаренко говорит, что за ним уже установлено наружное наблюдение

Об этом он заявил в комментарии ЦензорНет, передает Еспресо.TV .

"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду", - отметил городской голова.

Он подробно объяснил, почему выступает за послабление карантина в черте города.

"Нам говорят - некоторые торговые сети могут работать во время карантина, а мелким магазинам нельзя. Так это же плохо - таким образом искусственно создается толпа в некоторых супермаркетах. Нам надо разгрузить "Эпицентр", разгрузить "Велюр", для этого надо открыть все мелкие магазины и кафе. Конечно, весь персонал должен быть в защитных масках, все должны соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены. Если нет эпидемии в "Эпицентре" с его огромными очередями, то в маленьком магазинчике, где пара посетителей зашла, угроза намного меньше. Так что Черкассы не отменили карантин - мы сделали карантин в нашем городе более действенным, и мы восстановили социальную справедливость. Через несколько дней магазины в городе заработают. А руководители пусть не угрозами меряются, а думают, чем они могут быть полезны своему народу, который их на свои налоги содержит уже из последних сил", - изложил свою точку зрения Бондаренко.

Кроме того, он рассказал, чем именно возглавляемому им городу помогла центральная власть во время карантина.

"Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 млн гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 тыс.гривен. Для сравнения - это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкассы более 100 млн гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства", - отметил Бондаренко.

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