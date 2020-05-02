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Espreso.tvОбществоМедики ВСУ получили капсулу для транспортировки особо опасных инфекционных больных

Медики ВСУ получили капсулу для транспортировки особо опасных инфекционных больных

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" закупил в Кременчуге бокс-изолятор для транспортировки инфицированных больных "БИО-БОКС 20060"

Это последняя модификация из восьми капсул, изготовленных на предприятии с учетом замечаний военных врачей. Одной из ее особенностей является возможность транспортировки пациента в полусидячем положении, передает 2 мая 2020 года Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

Бокс изготовлен из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроены рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

"Капсула уже прошла все необходимые испытания", - отмечают в ВСУ.

Указанное мобильное средство позволяет проводить транспортировку лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекционными болезнями в специализированные стационарные  медицинские учреждения без риска для сопровождающего персонала.

  • Напомним, по состоянию на 07:00 2 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и есть 2 летальных исхода.

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