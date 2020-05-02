Франковские медики "скорой" вышли на протест с требованием обещанной "карантинной" премии и достойной зарплаты

2 мая, 2020, 13:08

1 мая 2020 года, в Международный день труда, работники Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи провели предупредительную акцию протеста

На парковке станции экстренной медицинской помощи они включили сирены в служебных авто и записали видеообращение к органам власти, передает Еспресо.TV со ссылкой на информагентство Галка .

Они подчеркнули необходимость получения ими достойной заработной платы, а также выплатить надбавку за отработанный период во время карантина - 300% всем выездным бригадам и младшему медицинскому персоналу экстренной медицинской помощи.

"Никаких выплат до сих пор мы не получили", - заявили вчера медики.

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Председатель профсоюзного комитета Ивано-Франковского станции скорой медицинской помощи Богдан Венник рассказал, что ежедневно на линию выезжает 14-15 бригад, обслуживающих Ивано-Франковск и прилегающие села.

"То есть 75-80 работников обслуживает около 260 тыс. населения. Я не считаю обслуживающий персонал (санитарки, слесари и т.д.). Средняя зарплата у водителя около 4 тыс. гривен. Молодого врача, который после медуниверситета - около 5 тыс. гривен вместе с налогами ", - заявил Венник.

Лишь после того как в сети появилось их обращение, участникам акции пообещали, что обещанные им доплаты они смогут получить "после майских выходных".

Уже сегодня, 2 мая, напомним, министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга сообщил, что деньги из государственного бюджета, которые были обещаны медицинским учреждениям на доплаты медикам в размере 300%, были перечислены в регионы . Проблемы с выплатами, по его словам, возникают по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц.

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