Этот день в истории: во время кровавых событий в Одессе была сорвана попытка установления "русского мира" в городе
Такой была кульминация общественно-политического противостояния в городе на фоне вторжения РФ в Крыму и на Донбассе, рассказывает Еспресо.TV.
Настоящие уличные бои с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей в условиях сначала поддержки сепаратистов местной милицией, а затем ее самоустранение (начальник одесского управления внутренних дел Фучеджи позже бежал в самопровозглашенную "Приднестровскую народнуюй республику") начались с убийства двух проукраинских активистов - одесситов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова - и продолжались до вечера.
При этом, как свидетельствуют открытые данные, из 48 человек, которые сгорели на Куликовом поле, 15 оказались гражданами России, а 10 - Приднестровья.
"6 лет назад Одесса отразила российскую агрессию и не пустила в город войну", - пишет о том дне на своем Telegram-канале экс-передседатель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.
На другие важные исторические события этого дня обращает внимание образовательный проект JNSM.
1611 - в Лондоне начался печать второго официального английского перевода Библии, осуществленного для Англиканской церкви по поручению короля Якова І. "Библия короля Якова", которая содержала 39 книг "Ветхого Завета", 14 апокрифов и 27 книг "Нового Завета", стала первой специально предназначенной для общего пользования, и в издании 1769 года по сей день многими считается самой влиятельной книгой в мире.
1803 - в Париже представители США и Франции подписали соглашение о покупке за 60 миллионов франков ($15 млн) у правительства Наполеона Бонапарта территории Луизиана. В декабре, после ратификации соглашения Конгрессом, США стали владельцами территории от Миссисипи до Скалистых гор с востока на запад и от Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере площадью 2,14 млн км2, которая вдвое превышала площадь самих США.
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