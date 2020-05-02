Этот день в истории: во время кровавых событий в Одессе была сорвана попытка установления "русского мира" в городе

2 мая, 2020, 16:20

2 мая 2014 года в центре Одессы произошли массовые беспорядки с многими погибшими и ранеными, закончившиеся пожаром в штабе пророссийских сепаратистов в Доме профсоюзов на Куликовом поле

Такой была кульминация общественно-политического противостояния в городе на фоне вторжения РФ в Крыму и на Донбассе, рассказывает Еспресо.TV.

Настоящие уличные бои с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей в условиях сначала поддержки сепаратистов местной милицией, а затем ее самоустранение (начальник одесского управления внутренних дел Фучеджи позже бежал в самопровозглашенную "Приднестровскую народнуюй республику") начались с убийства двух проукраинских активистов - одесситов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова - и продолжались до вечера.

При этом, как свидетельствуют открытые данные, из 48 человек, которые сгорели на Куликовом поле, 15 оказались гражданами России, а 10 - Приднестровья.

"6 лет назад Одесса отразила российскую агрессию и не пустила в город войну", - пишет о том дне на своем Telegram-канале экс-передседатель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.

На другие важные исторические события этого дня обращает внимание образовательный проект JNSM.

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