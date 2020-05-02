Дочь Назарбаева лишили полномочий руководительницы сената Казахстана

2 мая, 2020, 13:28

В Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера сената Дариги Назарбаевой - старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Информация по поводу соответствующего указа президента появилась на его официальной странице сегодня, 2 мая 2020, передает Еспресо.TV .

Причина такого решения не уточняется.

В своем твиттере Токаев выразил Назарбаевой "благодарность за активную и плодотворную работу" на должности спикера сената.

Справка

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента с 1990 года и подал в отставку в марте прошлого 2019 года. Тогда его дочь избрали спикером верхней палаты парламента.

До этого она была депутатом казахстанского сената парламента Казахстана и руководила комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты.

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