Дочь Назарбаева лишили полномочий руководительницы сената Казахстана
Информация по поводу соответствующего указа президента появилась на его официальной странице сегодня, 2 мая 2020, передает Еспресо.TV .
Причина такого решения не уточняется.
В своем твиттере Токаев выразил Назарбаевой "благодарность за активную и плодотворную работу" на должности спикера сената.
Справка
Нурсултан Назарбаев занимал пост президента с 1990 года и подал в отставку в марте прошлого 2019 года. Тогда его дочь избрали спикером верхней палаты парламента.
До этого она была депутатом казахстанского сената парламента Казахстана и руководила комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты.
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