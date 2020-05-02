Церковь Московского патриархата просит СБУ закрыть на карантин газету "Молодой буковинец", которая перепечатала новость о воспалении легких в иерархов

2 мая, 2020, 11:36

Черновицко-Буковинская Консистория УПЦ МП в письменной форме обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой ввести карантинный режим для популярной черновицкой газеты "Молодой буковинец"

Об этом сообщается на сайте издания, передает Еспресо.TV .

Накануне интернет-портал Molbuk.ua, что является электронной версией газеты, перепечатал собственную новость Религиозной правды о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священников этой конфессии на Буковине якобы есть пневмония.

Корреспондент сайта обратился к епархии в соцсети с просьбой прокоментувавты эту информацию, однако ответа не получил.

Вместо того, чтобы прокомментировать эту информацию, представитель епархии, архимандрит Никита в пятницу, 30 апреля, посетил редакцию газеты "МБ", где, "снимая на видео, демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло", заявляют журналисты.



Позже архимандрит написал заявление в СБУ, в котором отметил, что "вчера на страницах газеты" Молодой буковинец "узнал, что заболел COVID-19".



В своем письме он отметил, что "контактировал с главным редактором и другими лицами".



При этом он "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого.



В то же время Никита призвал руководство СБУ направить в редакцию "МБ" "представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемиологического состояния в здании редакции.



"При необходимости провести мероприятия по дезинфекции помещений и закрыть учреждение на полный карантин", - говорится в письме архимандрита.



"Коллектив редакции Molbuk.ua считает недопустимыми такие поступки архимандрита Никиты", - отмечают журналисты.