50 больных. Covid-19 в ровенский пригород Зоря мог привезти церковный хор УПЦ МП
Об этом передает волынский портал Район.Медицина , передает Еспресо.TV .
Люди рассказывают, что хор местного храма Московского ратриархату недавно ездил в Почаевскую лавру. Невдози спустя, в селе стали фиксировать первые случаи коронавирусной болезни. Сейчас Соvid-19 подтвердили почти 50 жителей села.
"В Зоре вирус разнесли во время церковных богослужений. Во всех хористов МП подтвердили диагноз. Часть из них в тяжелом состоянии лечится в Киеве. В селе все перессорились, угрожают расправой", - говорят люди.
"Добавим, что, комментируя ситуацию, зорянцы боятся называть себя. Аргументируют: за разглашение угрожают сжечь дом", - отмечает издание.
Несколько дней назад, несмотря на большое количество инфицированных, село закрыли на карантин. В нем обустроили три поста, перекрыв остальные выездов из населенного пункта.
Несмотря на это, в храме не прекратили богослужений. Напротив, местный священник Московского патриархата призывает людей приходить на службу.
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