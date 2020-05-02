50 больных. Covid-19 в ровенский пригород Зоря мог привезти церковный хор УПЦ МП

2 мая, 2020, 14:35

Как заявлении местные жители, коронавирус в село Зоря Ровенского района привезли с Почаевской лавры. Несмотря на большое количество больных, в местном храме Московского патриархата до сих пор правят многолюдные богослужения

Об этом передает волынский портал Район.Медицина , передает Еспресо.TV .

Люди рассказывают, что хор местного храма Московского ратриархату недавно ездил в Почаевскую лавру. Невдози спустя, в селе стали фиксировать первые случаи коронавирусной болезни. Сейчас Соvid-19 подтвердили почти 50 жителей села.

"В Зоре вирус разнесли во время церковных богослужений. Во всех хористов МП подтвердили диагноз. Часть из них в тяжелом состоянии лечится в Киеве. В селе все перессорились, угрожают расправой", - говорят люди.

"Добавим, что, комментируя ситуацию, зорянцы боятся называть себя. Аргументируют: за разглашение угрожают сжечь дом", - отмечает издание.

Несколько дней назад, несмотря на большое количество инфицированных, село закрыли на карантин. В нем обустроили три поста, перекрыв остальные выездов из населенного пункта.

Несмотря на это, в храме не прекратили богослужений. Напротив, местный священник Московского патриархата призывает людей приходить на службу.