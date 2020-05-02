1 мая на фронте: с российской стороны - 24 обстрела, с украинской - 3 раненых

2 мая, 2020, 08:19

В пятницу, 1 мая 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 08:00 утра субботы, 2 мая, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные подразделения, почувствовав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности ", - отмечают военные.

Нарушение режима "Тишина" со стороны оккупантов имело место поблизости

Богдановка, Водяного, Тарамчук, Каменки, Старогнатовка, Гнутово и Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;

Невельского - с автоматической станковой гранатомета;

Крымского - для обстрелов россияне использовали 28 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие;

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Южного, Мироновского - захватчики выпустили 14 мин 120-го калибра;

Новотошковского - дважды велся огонь из минометов 82-го калибра - 11 мин;

Хутора Вольный - вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм миномета;

Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По официальным данным, в результате вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.

"Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватный и неотвратимый ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Сегодня, 2 мая, было зафиксировано 9 нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, в результате чего один украинский воин получил ранения.

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