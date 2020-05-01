Зеленский пообещал бизнесу 30 млрд дешевых кредитов под 2-5%
Об этом Зеленский рассказал в традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.
“Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприятия, которые не работали во время карантина, а значит не смогут показать банку доход. Не смотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство”, – сказал он.
По словам Президента, на кредитную программу для бизнеса государством выделено около 30 миллиардов гривен.
При этом еще 6 миллиардов гривен из бюджета выделено на увеличение минимальной помощи по безработице и помощи предпринимателям, которые остановили деятельность.
“Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам”, – подчеркнул Зеленский.
Также Президент анонсировал предоставление социальной помощи в размере 2000 гривен для семей физических лиц-предпринимателей, которые имеют детей в возрасте до 10 лет.
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