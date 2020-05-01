За груз "Мрии", который встречал Зеленский как "гуманитарку", заплатил Эпицентр - ОП
Об этом Кирилл Тимошенко сообщил в интервью одному из телеканалов, передает DW.
"Эпицентр" заказал самолет, оплатил перелет "Мечты". ГП "Антонов" заработало на этом деньги, они поступили в государственный бюджет ", - отметил Тимошенко.
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"За это государство получило также и гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок, 75 тыс. костюмов биологической защиты и 30 тыс. специальных очков для украинских врачей", - пояснил заместитель председателя Офиса президента Украины.
Он добавил, что это была помощь и подарок от компании Эпицентр.
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При этом он подчеркнул, что Зеленский встретил этот рейс лично, потому что его осуществлял самолет Ан-225 "Мрия", который является гордостью Украины и которая "давно не летала".
- Напомним, 14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с коронавирусом.
- 19 апреля "Мрия" доставила из Китая в Париж 150 тонн медицинских масок
- Волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества
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