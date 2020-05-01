За груз "Мрии", который встречал Зеленский как "гуманитарку", заплатил Эпицентр - ОП

1 мая, 2020, 14:11

Заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что рейс самолета Ан-225 "Мрия", который 23 апреля доставил из Китая медтовары, был оплачен компанией "Эпицентр К"

Об этом Кирилл Тимошенко сообщил в интервью одному из телеканалов, передает DW.

"Эпицентр" заказал самолет, оплатил перелет "Мечты". ГП "Антонов" заработало на этом деньги, они поступили в государственный бюджет ", - отметил Тимошенко.

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"За это государство получило также и гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок, 75 тыс. костюмов биологической защиты и 30 тыс. специальных очков для украинских врачей", - пояснил заместитель председателя Офиса президента Украины.

Он добавил, что это была помощь и подарок от компании Эпицентр.

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При этом он подчеркнул, что Зеленский встретил этот рейс лично, потому что его осуществлял самолет Ан-225 "Мрия", который является гордостью Украины и которая "давно не летала".