Всеукраинская школа-онлайн: урок о российской агрессии заменили на видео с боксером Усиком
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложено тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".
Вместо анонсированного урока в эфире вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.
В министерстве образования и науки объяснили это тем, что урок о российской агрессии ни был технически подготовлен к трансляции.
"К сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", - отметили в министерстве.
МОН обещает, что урок истории на тему российской агрессии в Украине выйдет позже. Правда, ведомство не уточнило, когда именно.
"Занятия на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, транслирующих" Всеукраинскую школу онлайн "для 11 класса, а также на YouТube-канале МОП после его подготовки в эфир", - отметили в пресс-службе ведомства.
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