Всеукраинская школа-онлайн: урок о российской агрессии заменили на видео с боксером Усиком

1 мая, 2020, 09:30

На "Всемирной истории" одиннадцатиклассникам вместо анонсированного урока о российской агрессии показали видео с боксером Усиком о научно-технологической революции

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В расписании для 11 класса на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета "Всемирная история" будет изложено тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Вместо анонсированного урока в эфире вышел другой - о научно-технологической революции, снятый с участием боксера Александра Усика.

В министерстве образования и науки объяснили это тем, что урок о российской агрессии ни был технически подготовлен к трансляции.

"К сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", - отметили в министерстве.

МОН обещает, что урок истории на тему российской агрессии в Украине выйдет позже. Правда, ведомство не уточнило, когда именно.

"Занятия на тему российско-украинской войны обязательно будет в эфире телеканалов, транслирующих" Всеукраинскую школу онлайн "для 11 класса, а также на YouТube-канале МОП после его подготовки в эфир", - отметили в пресс-службе ведомства.