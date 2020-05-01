Всемирный банк выделил Украине $150 млн для выплаты соцпомощи

1 мая, 2020, 15:54

30 апреля Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $150 млн долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Отмечается, что дополнительное финансирование утвердили с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Подчеркивается, что 50 млн долларов выделят на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19.

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью", - говорится в пресс-релизе.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен.

Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности", - отметил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

"Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи". Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела", - добавил он.