Vodafone повышает тарифы на связь в Украине на 20%

1 мая, 2020, 20:22

В течение мая дважды изменятся условия ряда тарифных планов мобильного оператора Vodafone Украины. В отдельных тарифах стоимость услуг оператора вырастет в среднем на 20%

Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Как стало известно, с 15 мая 2020 года изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, а с 27 мая 2020 года - меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

“В среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%. Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов получат в сообщениях заблаговременно”, - сообщили в пресс-службе.

По данным НВ Бизнес, стоимость тарифных планов Vodafone Украина с 15 мая будет следующей (с НДС, без учета ПФ):

Vodafone RED Extra XS+, RED Extra XS-2 и RED Extra XS — c 85 до 100 грн;

Vodafone RED S — cо 100 до 120 грн;

Vodafone RED M — со 135 до 160 грн;

Vodafone RED L — с 200 до 230 грн;

Vodafone Extra S — со 100 до 120 грн;

Vodafone Extra М — со 130 до 150 грн;

Vodafone Extra L — со 190 до 225 грн;

Vodafone Unlim 3G — cо 100 до 125 грн;

Vodafone Unlim 3G Plus — со 160 до 200 грн.

Также изменится объем пакетного мобильного интернета в тарифах Vodafone Unlim 3G и Vodafone Unlim 3G Plus. Если сейчас абоненты, пользующиеся этим тарифом, получают 3 ГБ в день (после их использования начинает действовать ограничение по скорости), то после 15 мая в тариф будет включено 40 ГБ на месяц (после их использования начинает действовать ограничение по скорости доступа).

Данными об изменениях условий линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice (вступят в силу 27 мая), редакция в данный момент не располагает.

Как сообщили в Vodafone Украина, изменения в тарифах вызваны совокупностью нескольких факторов, таких как затраты на строительство новой инфраструктуры, рост нагрузки на сеть (соответственно, рост затрат на поддержку инфраструктуры и расширение емкости) и практически полное отсутствие доходов от роуминга.

“Перечисленные факторы, а также то, что Vodafone, в отличие от других участников рынка, не пересматривал тарифы ни в конце прошлого года, ни в начале текущего, вынуждает компанию актуализировать тарифы”, - сообщили в компании.

В то же время, Vodafone не будет в ближайшее время пересматривать социальные тарифы для наиболее чувствительных групп населения. В частности, неизменными остаются условия тарифной линейки Family, которая включает безлимитные звонки в сети + 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram. Также без изменений остается архивный тариф Light и Light+.