В Сумах подпольно производили опасные антисептики, которые продавали в медучреждения
Об этом сообщила пресс служба СБУ.
Согласно сообщению, товар сбывали медучреждениям во всем регионе, а также через интернет. Организовали "бизнес" несколько местных предпринимателей на территории частного предприятия, которое принадлежит одному из них и находится на окраине Сум.
Фальсификат изготавливали под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов.
Во время следственных действий на производстве правоохранители изъяли почти 600 литров готового антисептика, примерно 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафакта.
По предварительным подсчетам специалистов, стоимость этой продукции и оборудования составляет почти миллион гривен.
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 17 тисяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Медицинские учреждения, купили фальсификат, сейчас устанавливают, чтобы удалить его и определить сумму нанесенного госбюджету ущерб.
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