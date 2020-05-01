В странах ЕС детей поражает загадочная болезнь: ученые подозревают с связь с коронавируса, - DW
В некоторых случаях у больных детей также проявляют коронавирус, сообщает DW.
"Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. По данным Райнгарда Бернера с униклиникы Дрездена, в Германии выявлено не менее двух случаях. По его словам, пока неясно, связано новое заболевание с коронавируса" , - отмечается в сообщении.
В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение три ребенка с таким тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровела и выписана, еще одна находится в стационаре, еще одна - в отделении интенсивной терапии.
По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти о иммунную реакцию на инфицирование коронавируса.
Похожие случаи болезни у детей выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков таких случаев. У многих больных детей было выявлено коронавирус Sars-CoV-2. На днях во Франции сообщили о более десяти детей разных возрастных групп с лихорадкой и воспалением сосудов, что, как не исключено, может быть связано с коронавируса.
Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на эти случаи. "Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19. - ред.), Но в некоторых течение болезни достаточно тяжелый, и некоторые умирает", - сообщила представительница организации Мария ван Керкхове.
Врачам до сих пор неизвестно, что вызывает эту редкую болезнь, поражающая преимущественно маленьких детей.
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