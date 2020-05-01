В России за сутки зафиксировали почти 8 тыс. случаев COVID-19
1 мая, 2020, 12:41
За 30 апреля в РФ обнаружили 7 тыс. 933 случая заражения коронавируса
Об этом сообщают российские СМИ.
За сутки 30 апреля в России выявлено 7933 случая COVИD-19, общее число больных выросло до 114 400. При этом за сутки умерли 96 пациентов, а общее число жертв эпидемии достигло 1169.
Сообщается, что с начала эпидемии в России выздоровели 13220 человек, при этом 1601 за последние сутки.
По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).
Сейчас Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмое место.
- Напомним, 30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-