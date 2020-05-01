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Espreso.tvОбществоВ России за сутки зафиксировали почти 8 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали почти 8 тыс. случаев COVID-19

За 30 апреля в РФ обнаружили 7 тыс. 933 случая заражения коронавируса

Об этом сообщают российские СМИ.

За сутки 30 апреля в России выявлено 7933 случая COVИD-19, общее число больных выросло до 114 400. При этом за сутки умерли 96 пациентов, а общее число жертв эпидемии достигло 1169.

Сообщается, что с начала эпидемии в России выздоровели 13220 человек, при этом 1601 за последние сутки.

По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).

Сейчас Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмое место.

  • Напомним, 30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус
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