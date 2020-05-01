В Киеве за 30 апреля обнаружили 52 случая заражения COVID-19, среди них - 11 медиков, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Друзья! Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания на коронавирус. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", - отметил мэр.
За 30 апреля коронавирус обнаружили в 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, а также 2 девочек 4 и 7 лет и 3 мальчиков - от 7 до 16 лет.
За минувшие сутки выздоровели 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.
"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития", - подчеркнул Кличко.
Одно общежитие - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц-все жители общежития.
"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - отметил Виталий Кличко.
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