В Киеве за 30 апреля обнаружили 52 случая заражения COVID-19, среди них - 11 медиков, - Кличко

1 мая, 2020, 11:25

По состоянию на первое мая в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания на коронавирус. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", - отметил мэр.

За 30 апреля коронавирус обнаружили в 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, а также 2 девочек 4 и 7 лет и 3 мальчиков - от 7 до 16 лет.

За минувшие сутки выздоровели 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития", - подчеркнул Кличко.

Одно общежитие - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц-все жители общежития.

"В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - отметил Виталий Кличко.