В Днепропетровской области упал и загорелся самолет: двое погибших, - ДСНС
1 мая, 2020, 21:40
Вблизи поселка Слобожанское в Днепропетровской области упал и загорелся четырехместный самолет, в результате чего погибли 2 человека
Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работали 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.
От ГУ ДСНС в Днепропетровской области было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.
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