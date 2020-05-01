В Днепропетровской области упал и загорелся самолет: двое погибших, - ДСНС

1 мая, 2020, 21:40

Вблизи поселка Слобожанское в Днепропетровской области упал и загорелся четырехместный самолет, в результате чего погибли 2 человека

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работали 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10.

От ГУ ДСНС в Днепропетровской области было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники.