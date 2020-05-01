Украинцы могут остаться без лекарств и вакцины из-за действий МОЗ, - Супрун
Об этом в Facebook написала ексминистр здравоохранения Ульяна Супрун.
"Закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам под угрозой! До сих пор около 10 млрд грн, которые на это выделены, не начали использоваться. Это значит, что уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет ", - написала Супрун.
Она отметила, что это касается вакцин для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарств для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями.
"Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок дальше блокируется. До сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства, не подписаны с ними соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок - перечень лекарств и бюджетные паспорта на закупочные программы ", - написала Супрун.
Она добавила, что ни ексминистерка Звездная Скалецкая, ни эксминистр Илья Емец свое время, а теперь и действующий министр здравоохранения Максим Степанов не приступали к решению этого вопроса.
Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения заявило о задолженности международных организаций по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн.
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