Сын нового главы Налоговой "не помнит", откуда у него взялась квартира в центре Киева
Об этом говорится в расследовании "Слидства.инфо".
Журналисты установили, что с 2013 года Андрей Любченко владеет квартирой более чем 100 квадратных метров, а также паркоместа в одной из новостроек в центре столицы. На тот момент сыну нового главы ГНС было 18 лет. Расследователи укажут, что такая недвижимость сейчас стоит минимум $ 215 тысяч.
В то же время в комментарии журналистам Любченко-младший не смог объяснить, откуда у него дорогая недвижимость.
"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу ", - сказал он.
На предположение, что помогли родители, Андрей Любченко ответил: "Наверное".
Происхождение Porsche Macan (цена на такую марку стартует от 72 тысяч) сын главы налоговой помнит хорошо - говорит, что заработал самостоятельно.
"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило ", - сказал он.
Также авторы расследования напомнили, что Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за управление в нетрезвом состоянии, и сам он признал вину, но дело в итоге закрыли за сроком давности.
Сам глава налоговой Алексей Любченко не ответил на запросы журналистов относительно состояния своего сына.
- Напомним, недавно на пост главы Государственной налоговой службы Украины назначен Алексей Любченко.
- Среди ряда предыдущих должностей в биографии Любченко также должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины Януковиче.
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