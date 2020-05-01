Сын нового главы Налоговой "не помнит", откуда у него взялась квартира в центре Киева

1 мая, 2020, 19:25

25-летний сын новоназначенного главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко обладает дорогой квартирой в центре Киева и автомобилем Porsche Macan 2019 выпуска, происхождение которых сложно объяснить

Об этом говорится в расследовании "Слидства.инфо".

Журналисты установили, что с 2013 года Андрей Любченко владеет квартирой более чем 100 квадратных метров, а также паркоместа в одной из новостроек в центре столицы. На тот момент сыну нового главы ГНС было 18 лет. Расследователи укажут, что такая недвижимость сейчас стоит минимум $ 215 тысяч.

В то же время в комментарии журналистам Любченко-младший не смог объяснить, откуда у него дорогая недвижимость.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу ", - сказал он.

На предположение, что помогли родители, Андрей Любченко ответил: "Наверное".

Происхождение Porsche Macan (цена на такую ​​марку стартует от 72 тысяч) сын главы налоговой помнит хорошо - говорит, что заработал самостоятельно.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило ", - сказал он.

Также авторы расследования напомнили, что Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за управление в нетрезвом состоянии, и сам он признал вину, но дело в итоге закрыли за сроком давности.

Сам глава налоговой Алексей Любченко не ответил на запросы журналистов относительно состояния своего сына.