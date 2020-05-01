Сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения. Уничтожены два боевика

1 мая, 2020, 08:26

30 апреля российские оккупанты совершили 15 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщили на утреннем возведении в пресс-центре ООС.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополь с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По защитниках н.п. Пески враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Каменки обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Авдеевки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям ООС вблизи Новотошковского. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды под Ореховом враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

У Хутора Вильного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по опорным пунктам ООС, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Новгородского оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.