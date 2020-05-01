С сегодняшнего дня заработали 65% пошлины на импорт угля из России
1 мая, 2020, 19:00
1 мая вступило в силу решение правительства о введении ограничительных пошлин в размере 65% на энергетический уголь из России
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля.
Согласно постановлению, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.
Предварительное решение позволяло вводить пошлину с 15 апреля, однако впоследствии дату отложили.
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