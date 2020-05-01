Ростислав Павленко: у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране, это может привести к хаосу
Об этом нардеп Павленко заявил в эфире одного из телеканалов.
"Правительство теряет остатки контроля над тем, что происходит в стране. Это не страшилка - это то, к чему надо быть готовым. Это значит, что сейчас очень большое внимание должно быть приковано к громадам. Потому что сейчас в местах, где живут люди, очень многое будет зависеть от того, как местные власти справится ли справится с таким стихийным выходом из карантина", - убежден Павленко. Он отметил, что двойные стандарты власти разрушают ее авторитет среди граждан.
"После "Велюра", после того, что люди наглядно увидели, что одним карантин, а другие могут себе "штабы" в ресторанах создавать, и в городах, и в селах очень много будет такого: раз вы так с нами - то и мы так с вами. Но чтобы не получилось так, что это породит больше проблем ", - предостерегает Павленко.
"Сейчас большое внимание должно быть на местное самоуправление, на то, будет ли оно способно справиться с этим вызовом. И как раз правительство должно сейчас обратить внимание на это. Проводить не какие "лубочные"сеансы связи с мэрами, а действительно посмотреть на те параметры, в которых местные общины должны быть готовы. обеспечены они ресурсами для этого, смогут ли они те рынки открыть, несмотря на 1-2 мая. Способна ли транспортная сеть это выдержать. Вот на это сейчас должна идти энергия и время этих "штабов" и всего, что там насоздавали. Будет ли это? Я думаю, что в ближайшие недели мы будем видеть "разгул стихии", - прогнозирует Ростислав Павленко.
- Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
- Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
- Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.
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