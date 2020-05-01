"Это системное и циничное издевательство над украинцами": Синютка раскритиковал власть за "очковтирательство и усиления кризиса"

1 мая, 2020, 08:15

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка назвал методы власти советскими и отметил, что законопроект "ЕС" о страховании медиков не вносят в повестку дня Рады

Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" 30 апреля заявил народный депутат Украины от "ЕС" Олег Синютка, передает Еспресо.TV.

"В экономике власть не понимает, потому что послушать сейчас президента, премьер-министра, представителей парламента, то понятно, что тот план действий, который они демонстрируют - это просто бумажка фраз", - отметил депутат.

И добавил: "Но я не понимаю нашу власть, которая, имея написан" Европейской солидарностью "проект решения о страховании медиков, просто не вносит его в повестку дня. Это что - издевательство и геноцид украинского народа? Так выглядит".

При этом нардеп рассказал: больно воспринял слова представителей правительства о том, что украинский не будут выпускать за границу, потому что они должны быть в Украине.

"Они что, представители советской власти, когда украинских крестьян загнала в колхозы и паспортов им не выдавала?", - прокомментировал Синютка действия власти.

И добавил: "Это уже мировоззренческая проблема, потому что наших людей хотят держать, как рабов. Власть теперь просто запрещает Украинский интегрироваться в мир. Очень бы хотел увидеть, как представители власти будут класть брусчатку по 6000 грн., Как предлагают украинском. Это системное и циничное издевательство над украинский и выражается сегодня во многих вещах. Если они думают, что украинский вернутся в колхозы, этого не будет ".

Также нардеп раскритиковал власть за то, что она сегодня, по его словам, усиливает обороноспособность страны. "Слуги доказали поставки украинских Вооруженных сил до того уровня, который был после Януковича в 2014 году", - уточнил политик.

И резюмировал: "Власть сейчас говорит красивых слов, за которыми - пустота, в пользу антиукраинским силам".